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Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»

В «Норникеле» считают победу ЦСКА в этом сезоне Единой лиги ВТБ заслуженной.

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Белова. Армейцы провели сезон ровнее конкурентов, и их чемпионство абсолютно заслуженно.

Красно-синие верили в свою игру, продолжали работать даже в сложные моменты. В этом и заключается залог успеха. Мне особенно приятно, что норильчане первыми увидят трофей. Игроки ЦСКА буквально завтра отправляются в Норильск», – сказал первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

В понедельник ЦСКА на своей площадке победил «Зенит» со счетом 96:73 и выиграл финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ (4-2).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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