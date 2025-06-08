Александара Везенкова унесли с площадки после травмы голеностопа в 4-м матче финала

Александар Везенков травмировался во время 4-го матча финала.

Форварда «Олимпиакоса » унесли с площадки после растяжения голеностопного сустава во второй четверти четвертого матча финальной серии греческой лиги против «Панатинаикоса » (2-1).

За 1:13 до конца второй четверти Везенков подвернул ногу, накрывая бросок Джериана Гранта из-под кольца, и тут же схватился за правую лодыжку от боли.

«Олимпиакос» ушел на перерыв со счетом 42:38 на домашней площадке в Пирее.