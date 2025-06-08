«Панатинаикос» оштрафован на 69 900 евро, Кендрик Нанн – на 10 000

Греческая лига оштрафовала «Панатинаикос» за инциденты в 3-м матче финала.

За несколько часов до начала 4-го матча финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом » и «Панатинаикосом» спортивный судья греческой лиги объявил о дисциплинарных санкциях в отношении «Панатинаикоса ».

Разыгрывающий команды Кендрик Нанн избежал дисквалификации, но получил штраф в размере 10 000 евро за оскорбление и угрозы в адрес судьи.

Клуб оштрафован на общую сумму 69 900 евро за различные нарушения, связанные с болельщиками, а также за публикацию дискредитирующего контента после завершения матча.