«Панатинаикос» оштрафован на 69 900 евро, Кендрик Нанн – на 10 000
Греческая лига оштрафовала «Панатинаикос» за инциденты в 3-м матче финала.
За несколько часов до начала 4-го матча финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» спортивный судья греческой лиги объявил о дисциплинарных санкциях в отношении «Панатинаикоса».
Разыгрывающий команды Кендрик Нанн избежал дисквалификации, но получил штраф в размере 10 000 евро за оскорбление и угрозы в адрес судьи.
Клуб оштрафован на общую сумму 69 900 евро за различные нарушения, связанные с болельщиками, а также за публикацию дискредитирующего контента после завершения матча.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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