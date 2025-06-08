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Димитрис Яннакопулос оштрафован на 10 000 евро за посты в соцсетях после 3-го матча

Греческая лига оштрафовала Димитриса Яннакопулоса и «Пао».

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос оштрафован на 10 000 евро за посты в социальных сетях после третьего матча финальной серии чемпионата Греции против «Олимпиакоса» (88:99, 1-2).

«Олимпиакос» ранее подал жалобу на посты, которые предполагали системную предвзятость по отношению к «Пао» с благословения греческого правительства. «Олимпиакос» утверждал, что эти заявления равносильны публичной клевете на спорт.

В итоге Яннакопулос получил штраф в размере 10 000 евро и строгое письменное предупреждение. Такое же наказание было вынесено лигой клубу.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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