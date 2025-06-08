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«Олимпиакос» оштрафован на 53 000 евро за жест Эвана Фурнье и послематчевые комментарии

Греческая лига оштрафовала «Олимпиакос» на 53 000 евро.

За несколько часов до начала 4-го матча финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» спортивный судья греческой лиги объявил о дисциплинарных санкциях в отношении «Олимпиакоса» и ключевых фигур в клубе: Эвана Фурнье, главного тренера Георгиоса Барцокаса и генерального менеджера Никоса Лепениотиса.

Наказания вынесены в связи с инцидентами, произошедшими во время третьего матча на арене OAKA 6 июня, и составили в общей сложности 53 000 евро штрафов, а также строгие выговоры за поведение, наносящее ущерб имиджу спорта. 

Французский защитник Эван Фурнье избежал дисквалификации, но был оштрафован на 30 000 и получил строгое письменное предупреждение за то, что сделал непристойный жест в сторону болельщиков во время четвертой четверти (за 8:44 до конца). Действие было официально охарактеризовано как «позорное и порочащее спорт». 

Барцокас оштрафован на 3 000 евро и получил письменный выговор за словесное оскорбление судьи.

Лепениотис оштрафован на 10 000 евро, получил строгое письменное предупреждение и был обязан официально отказаться от своих высказываний после игры, сделанных в интервью ERT. Судья постановил, что его высказывания порочат лигу и должны быть отозваны в течение 10 дней с момента вынесения решения.

Также клуб был оштрафован на 10 000 евро и получил официальный выговор, разделив ответственность за публичное поведение своего руководителя.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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