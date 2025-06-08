Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» взял верх над «Панатинаикосом» в 4-м матче и стал 15-кратным чемпионом Греции

Сегодня, 8 июня, состоялся 4-й матч финальной серии чемпионата Греции.

«Олимпиакос » на своей площадке взял верх над «Панатинаикосом» и завоевал 15-й титул чемпиона Греции в истории клуба.

Шакил Маккиссик стал самым результативным в составе победителей, набрав 20 очков. Тайлер Дорси добавил 17 очков, Никола Милутинов отметился 11 очками и 10 подборами.

Чемпионат Греции

Финал (до 3 побед)

Четвертый матч

«Олимпиакос» победил в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.