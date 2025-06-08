Кендрик Нанн и Эван Фурнье смогут принять участие в 4-м матче финала чемпионата Греции
Судейский комитет лиги решил не отстранять игроков за их действия в 3-м матче.
«Панатинаикос» подал жалобу на Фурнье за то, что тот показал непристойный жест в сторону болельщиков в конце третьей четверти. Игрок получил техническое замечание и был удален, так как до этого уже имел неспортивный фол.
Аналогичным образом «Олимпиакос» подал жалобу на Нанна за то, что тот «набросился и попытался ударить» арбитра. На последней минуте матча Нанн агрессивно оспаривал судейское решение, после чего был удален за второе техническое замечание.
«Олимпиакос», который примет 4-й матч на своей площадке, ведет в серии до трех побед со счетом 2-1.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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