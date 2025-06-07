Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
Николя Батюм поделился впечатлениями от финальной серии чемпионата Греции.
«Эта серия – просто безумие. 🍿 Это всего лишь 3-й матч. 😅», – написал форвард «Клипперс», комментируя стычку между Кендриком Нанном и Эваном Фурнье.
«Олимпиакос» после гостевой победы (99:88) в пятницу ведет в серии со счетом 2-1.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Николя Батюма в соцсети X
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