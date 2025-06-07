Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
Jay-Z сделал огромную ставку на финальную серию НБА.
Как сообщает TMZ Sports, известный американский рэпер поставил 1 миллион долларов в букмекерской конторе Fanatics Sportsbook своего хорошего друга Майкла Рубина.
Если «Оклахома» выиграет финальную серию у «Индианы» со счетом 4-1, то рэпер получит прибыль в размере 2 300 000 долларов в дополнение к поставленному миллиону. В общей сложности он получит 3,3 миллиона.
В первом матче серии «Оклахома» уступила «Индиане» на своей площадке со счетом 110:111 (0-1). Второй матч состоится в воскресенье, 8 июня.
По данным Forbes, состояние Jay-Z составляет около 2,5 миллиарда долларов.
Как котируете Тайриза Халибертона?7432 голоса
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости