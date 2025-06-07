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Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1

Jay-Z сделал огромную ставку на финальную серию НБА.

Как сообщает TMZ Sports, известный американский рэпер поставил 1 миллион долларов в букмекерской конторе Fanatics Sportsbook своего хорошего друга Майкла Рубина.

Если «Оклахома» выиграет финальную серию у «Индианы» со счетом 4-1, то рэпер получит прибыль в размере 2 300 000 долларов в дополнение к поставленному миллиону. В общей сложности он получит 3,3 миллиона.

В первом матче серии «Оклахома» уступила «Индиане» на своей площадке со счетом 110:111 (0-1). Второй матч состоится в воскресенье, 8 июня.

По данным Forbes, состояние Jay-Z составляет около 2,5 миллиарда долларов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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