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Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»

Шэй Гилджес-Александер рассказал о влиянии Кобе Брайанта на его игру.

«Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории.

К сожалению, мне не удалось с ним встретиться. Но он оказал невероятное влияние не только на меня, но и на детей по всему миру тем, каким он был бойцом и баскетболистом. Надеюсь, я когда-нибудь приближусь к нему как баскетболист. Но он был особенным талантом, особенным человеком, и да упокоит Господь его душу», – сказал защитник «Оклахомы».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Clutch Points Томера Азарли в соцсети X
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