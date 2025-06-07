Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»

Шэй Гилджес-Александер рассказал о влиянии Кобе Брайанта на его игру.

«Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории.

К сожалению, мне не удалось с ним встретиться. Но он оказал невероятное влияние не только на меня, но и на детей по всему миру тем, каким он был бойцом и баскетболистом. Надеюсь, я когда-нибудь приближусь к нему как баскетболист. Но он был особенным талантом, особенным человеком, и да упокоит Господь его душу», – сказал защитник «Оклахомы».