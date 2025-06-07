Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
«Индиана» может стать командой, прошедшей самый сложный путь к чемпионству.
Эксперт Тодд Уайтхед представил рейтинг самых сложных путей к чемпионскому титулу в истории НБА. Рейтинг составлен на основе силы соперников, с которыми команда-чемпион встречалась по ходу розыгрыша плей-офф.
Если «Индиана» победит «Оклахому» в финальной серии этого года (1-0), то она возглавит рейтинг. Средний показатель «Net rating» ее соперников составляет 7,3.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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