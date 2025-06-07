Зак Лоу об изменениях в старте «Оклахомы»: «Марк Дэйгнолт полез чинить ворота, которые не были сломаны»

Эксперт считает, что «Оклахоме» не требовалось менять стартовую пятерку.

В первых 16 матчах текущего плей-офф с первых минут на паркет выходили одновременно центровой Айзейя Хартенштейн и форвард Чет Холмгрен .

В первом матче финала, который закончился поражением «Тандер» со счетом 110:111, Дэйгнолт выпустил вместо Хартенштейна защитника Кэйсона Уоллеса .

«Тандер» проиграли щит (39 против 56), позволив «Индиане» собрать 13 подборов в атаке.

«Это как если бы моя жена попросила меня починить ворота в гараже, я бы попытался, но сделал только хуже. Пришлось бы звонить в сервис: «У меня тут ворота перекосило и заклинило». Вот что сделал Марк Дэйгнолт . Он полез чинить ворота, которые не были сломаны», – сказал Лоу.