«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»

«Индиана» делает 330 передач в среднем за матч.

«Пэйсерс» в этом сезоне делают 330 передач в среднем за встречу и занимают второе место в лиге по этому показателю, уступая только «Уорриорз».

«Оклахома» находится на 25-м месте в лиге по этому показателю.

«Индиана» ведет 1-0 в финальной серии плей-офф против «Оклахомы».