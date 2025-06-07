«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
«Индиана» делает 330 передач в среднем за матч.
«Пэйсерс» в этом сезоне делают 330 передач в среднем за встречу и занимают второе место в лиге по этому показателю, уступая только «Уорриорз».
«Оклахома» находится на 25-м месте в лиге по этому показателю.
«Индиана» ведет 1-0 в финальной серии плей-офф против «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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