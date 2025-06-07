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Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»

Илона Корстин считает, что 6-й матч станет решающим в финале Лиги ВТБ.

«Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов.

«Зенит» приедет биться, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург и, наверняка, даст бой. Отступать им уже некуда.

ЦСКА постарается закончить все дома, при своих болельщиках. Да, у них будет преимущество своего паркета, но вспомните прошлый финал с участием этих команд, когда сине-бело-голубые выиграли решающую битву именно на выезде», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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