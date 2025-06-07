Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
Илона Корстин считает, что 6-й матч станет решающим в финале Лиги ВТБ.
«Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов.
«Зенит» приедет биться, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург и, наверняка, даст бой. Отступать им уже некуда.
ЦСКА постарается закончить все дома, при своих болельщиках. Да, у них будет преимущество своего паркета, но вспомните прошлый финал с участием этих команд, когда сине-бело-голубые выиграли решающую битву именно на выезде», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости