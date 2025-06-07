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Илона Корстин: «Решающую роль сыграла защита ЦСКА. Они включились по полной против Бэйкона»

Генеральной директор лиги поделилась впечатлениями от пятого матча финала.

«Для болельщиков это была очень интересная игра, обе команды бились на максимуме своих возможностей. Такие матчи нужны Лиге для привлечения новой аудитории. Они наглядно показывают, что баскетбол – самый лучший командный вид спорта. Накал страстей был запредельный. Эмоции были через край. Игроки старались их контролировать, но порой не могли этого сделать. Арбитры пытались погасить это. В результате – непредсказуемая концовка, где решающую роль сыграла защита ЦСКА. Они включились по полной против Бэйкона. В первой фазе атаки Дуэйну противостоял Уэйр, а затем на нем эффективно сдваивались. Еще бы выделила несколько ключевых перехватов и успешных быстрых прорывов. Аврамович удачно вышел в концовке. Наряду с Жан-Шарлем они внесли решающий вклад в эту победу.

Повторюсь, все решила самоотдача в защите. Не зря говорят, что титулы выигрывает защита. Впрочем эта серия продолжается», – заключила Корстин.

В пятой игре финала лидер «Зенита» Дуэйн Бэйкон отметился 24 очками (7 из 11 с игры), 3 подборами и 8 потерями.

ЦСКА одержал верх со счетом 89:84 и вышел вперед в серии – 3-2.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Ливио Жан-Шарль
logoИлона Корстин
logoЦСКА
logoАлекса Аврамович
logoКаспер Уэйр
logoДуэйн Бэйкон
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