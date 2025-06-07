Хавьер Паскуаль: «Сергей Карасев, скорее всего, в серии с ЦСКА уже не сыграет»
Хавьер Паскуаль заявил, что Сергей Карасев уже вряд ли сыграет а финале.
- Что по состоянию Жбанова? Играл через боль?
– Да, он травмирован. Сделал все возможное, чтобы принести нам пользу. Играл с болевыми ощущениями, это касается не только его, но и других игроков. Такова реальность.
- Насколько сильно не хватает Сергея Карасева? Есть шанс увидеть его в этой серии?
– Очень сложно говорить, вернется он или нет. Скорее всего, нет. Он всегда приносил нам огромную пользу. Нам очень сильно его не хватает.
Нет времени и желания оправдываться. Такова реальность. Перед самым началом плей‑офф вылетели два игрока, по ходу плей‑офф - три игрока, – сказал главный тренер «Зенита».
В пятницу «Зенит» дома уступил ЦСКА в пятом матче финальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ (84:89, 2-3).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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