Хавьер Паскуаль: «Сергей Карасев, скорее всего, в серии с ЦСКА уже не сыграет»

Хавьер Паскуаль заявил, что Сергей Карасев уже вряд ли сыграет а финале.

- Что по состоянию Жбанова? Играл через боль?

– Да, он травмирован. Сделал все возможное, чтобы принести нам пользу. Играл с болевыми ощущениями, это касается не только его, но и других игроков. Такова реальность.

- Насколько сильно не хватает Сергея Карасева? Есть шанс увидеть его в этой серии?

– Очень сложно говорить, вернется он или нет. Скорее всего, нет. Он всегда приносил нам огромную пользу. Нам очень сильно его не хватает.

Нет времени и желания оправдываться. Такова реальность. Перед самым началом плей‑офф вылетели два игрока, по ходу плей‑офф - три игрока, – сказал главный тренер «Зенита ».

В пятницу «Зенит» дома уступил ЦСКА в пятом матче финальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ (84:89, 2-3).