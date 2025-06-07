Алексей Саврасенко стал гостем «Баек на Банке» от Антона Понкрашова
Антон Понкрашов взял интервью у Алексея Саврасенко.
Вышел новый выпуск рубрики «Байки на Банке» от Антона Понкрашова, гостем которого стал чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко.
Легендарный российский центровой рассказал об НБА, карьере в Греции, сложных решениях и баскетболе в России сейчас.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница Антона Понкрашова
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