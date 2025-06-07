Алексей Саврасенко стал гостем «Баек на Банке» от Антона Понкрашова

Антон Понкрашов взял интервью у Алексея Саврасенко.

Вышел новый выпуск рубрики «Байки на Банке» от Антона Понкрашова , гостем которого стал чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко.

Легендарный российский центровой рассказал об НБА, карьере в Греции, сложных решениях и баскетболе в России сейчас.