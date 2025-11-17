Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
Главный тренер «Бруклина» отметил вклад скамейки и стабильность ключевых игроков.
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес поделился, что стало ключом к победе команды над «Вашингтоном» со счетом 129:106.
«Мы не проиграли ни одной четверти. В НБА это крайне важно. Бывали моменты в третьей десятиминутке, когда они предприняли рывок, но игроки скамейки ответили. Получаешь удар – отвечаешь ударом. Именно в такие моменты проявляется рост команды и ее сплоченность.
Думаю, это заслуга всей команды. Все вместе. Ноа [Клауни] немного подвис в начале, но потом забивал все свои броски. Тайриз [Мартин] сыграл очень уверенно… Выигрывать последние две минуты каждой четверти – ключ к успеху в этой лиге. Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей», – заявил Фернандес.
