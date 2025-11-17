Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»

Центровой «Рокетс» поделился впечатлениями о совместной игре с Кевином Дюрэнтом.

После победы «Хьюстона » в овертайме над «Орландо» (117:113) центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн поделился впечатлениями о том, каково играть с Кевином Дюрэнтом в заключительных минутах матчей.

«Мне действительно приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет. Это невероятное чувство. Я готов отдать мяч, пойти под щит и полностью довериться Кевину.

Раньше я часто получал мяч в концовках и сам выполнял решающие броски. Сейчас я полностью доверяю КейДи, но при этом знаю, что остаюсь эффективным под кольцом, даже если он промахивается», – сказал Шенгюн.

Кевин Дюрэнт забил клатч-трехочковый, Алперен Шенгюн перевел игру в овертайм хук-шотом на последних секундах – «Хьюстон» и «Орландо» выдали невероятно насыщенный финал матча