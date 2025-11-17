Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок

Кейд Каннингем станет шестым игроком НБА с собственной моделью кроссовок Nike.

Разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем заключил шестилетнее соглашение с Nike , по условиям которого он получит собственную линейку кроссовок.

Представители Каннингема сообщили ESPN, что дебют именной модели кроссовок 24-летнего игрока ожидается в сезоне-2026/27.

Каннингем стал шестым действующим баскетболистом НБА с собственной моделью у Nike, присоединившись к Леброну Джеймсу , Кевину Дюрэнту , Джа Морэнту , Девину Букеру и Яннису Адетокумбо .