Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
Кейд Каннингем станет шестым игроком НБА с собственной моделью кроссовок Nike.
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем заключил шестилетнее соглашение с Nike, по условиям которого он получит собственную линейку кроссовок.
Представители Каннингема сообщили ESPN, что дебют именной модели кроссовок 24-летнего игрока ожидается в сезоне-2026/27.
Каннингем стал шестым действующим баскетболистом НБА с собственной моделью у Nike, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту, Джа Морэнту, Девину Букеру и Яннису Адетокумбо.
