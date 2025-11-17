Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди

Купер Флэгг – первый 18-летний игрок, набравший 200+ очков, со времен Леброна.

18-летний форвард Купер Флэгг помог «Далласу » одержать победу в овертайме над «Портлендом» (138:133) и при этом отметился историческим достижением.

Флэгг набрал 21 очко, сделал 8 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 37 минут на площадке. Таким он преодолел отметку в 200 очков в НБА , став первым 18-летним игроком со времен Леброна Джеймса , который достиг этого рубежа до своего 19-летия.

Помимо Джеймса, такими достижениями могли похвастаться только Кобе Брайант и Трэйси Макгрэйди .