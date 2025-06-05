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Андрей Кириленко: «Лучший вариант для Егора Демина – «Юта», которая будет выбирать под пятым номером»

Андрей Кириленко оценил шансы российских игроков на драфте НБА 2025 года.

«Демин и Голдин – железные претенденты на попадание в НБА. Владу прогнозируют 50-й номер, но, на мой взгляд, его выберут в конце первого - в начале второго раунда. Высокие ребята с таким большим набором умений - большая редкость. К тому же у него великолепный послужной список. Влад два года подряд был одним из лучших игроков в NCAA. Уверен, что любая команда НБА, за исключение тех, у кого уже полностью укомплектована передняя линия, нуждается в таком центровом.

Влад обладает отличным размером. Цементирует в краске, способен взять много подборов и забить штрафные с хорошим процентом. Он абсолютно готовый игрок для НБА. Давно уже говорю об этом.

Егор Демин входит топ-10, в топ-15 проспектов этого драфта. Лучший вариант для него - «Юта», которая будет выбирать под пятым номером. Я бы хотел, чтобы он попал именно в «Джаз», но не уверен, что руководство команды возьмет на себя такой риск. Дело в том, что в клубе и так много молодых игроков, а тут надо взять еще одного юного баскетболиста, который тем более будет определять твой рисунок игры, под развитие.

Но если не «Юта», то Егора заберет другой клуб. Железно он уйдет до 13-го пика.

Виктор Лахин – очень интересный бигмен. Я допускаю, что его выберут в конце второго раунда, но для этого надо, чтобы сложилось несколько факторов.

Виктор показал хороший потенциал в течение года. Был лидером Clemson в сезоне NCAA. Плюс он хорошо проявил себя на Portsmouth Invitational, где был одним из лучших игроков турнира. Жаль, что Лахин получил травму перед самым драфтом, но, насколько я понял, там все не так серьезно», – сказал президент РФБ.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕгор Демин
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logoАндрей Кириленко
logoдрафт НБА
logoВлад Голдин
logoВиктор Лахин
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