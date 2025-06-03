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Егор Демин: «Если бы меня поставили перед выбором – жить в Америке или в России, то я бы 100% выбрал бы родину»

Егор Демин признался, что очень скучает по России.

- Стал ли ты после переезда в Америку сильнее скучать по России?

– Я очень скучаю по России. В этом году я впервые провел Новый год не на родине. Для меня это была практически трагедия. Очень хотелось попасть домой, провести праздник с семьей, с друзьями. Я скучаю по стране, по людям, по этой энергии. Многие фанаты даже не знают, что рос в России, они думают, что вырос в Испании. Это абсолютно неверно. Я все-таки русский и это моя страна. Я очень скучаю по еде. В Америке есть, конечно, русские заведения, но это все не сравнится с домашней едой, которую приготовит мама или бабушка. Больше всего скучаю по пельменям, грибному супу и сырникам. Когда жил в Юте, готовил себе блины.

- Что тебя больше всего удивило в Америке?

– Я даже не знаю. Ничего такого, что прям выделяется для меня. Я больше скучаю по своей стране. Если бы меня поставили перед выбором – жить в Америке или в России, то я бы 100% выбрал бы родину. Побывал сейчас во многих местах в Америке и в Европе, я могу сказать, что Москва и Россия в целом – это лучшее место для жизни как одному или с семьей, это идеальное место для проживания, – рассказал 19-летний разыгрывающий.

Ожидается, что Демин будет выбран в первом раунде драфта НБА 2025 года.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mash на спорте
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