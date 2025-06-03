Егор Демин о драфте НБА: «Точно буду в десятке»
Егор Демин уверен, что будет выбран в Топ-10 драфта НБА-2025.
«Я считаю, что точно буду в десятке. Я уверен в своих силах и думаю, что смогу показать командам, что способен быть их игроком на высоком уровне.
Опять же, возвращаясь к вере, религии. Как оно должно случиться, так оно и случится. В какую команду попаду, под каким номером меня выберут, значит, оно так и должно быть. Поэтому, если не попаду в десятку, то не расстроюсь», – сказал российский разыгрывающий.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mash на спорте
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