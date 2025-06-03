Баскетболист Демин об Овечкине: «Амбассадор российского спорта, легенда и очень большой человек для страны. Очень хочу встретиться и пообщаться с ним»

Егор Демин назвал Александра Овечкина амбассадором российского спорта.

– На кого из российских спортсменов ты ориентируешься?

– Безусловно, Александр Овечкин. Это амбассадор российского спорта, настоящий пример для детей, каким должен быть спортсмен. Я его лично пока не знаю, но очень хочу встретиться и пообщаться с ним. Узнать, на что ему пришлось пойти во время его легендарного пути, чтобы стать тем, кем он является. Это легенда российского спорта и очень большой человек для страны.

Андрей Кириленко большой пример для меня. Очень круто слышать о нем в разговорах с командами, когда мне советуют следить за его игрой, изучать его игру. Огромная честь для меня знать его лично и просто быть первым русским игроком в НБА после долгого перерыва, – сказал российский баскетболист.