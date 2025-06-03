Егор Демин может быть выбран в Топ-7 драфта НБА
Егор Демин поднимается в прогнозах драфта-2025.
19-летний российский разыгрывающий может быть выбран в первой половине лотерейных пиков, сообщает Hardwood Paroxysm.
Драфт НБА 2025 года состоится 25-26 июня в «Барклайс-центре». Демин занимает 11-е место в последнем прогнозе ESPN, пик принадлежит «Портленду».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hardwood Paroxysm
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