  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леон Роуз об увольнении Тома Тибодо: «Приняли решение, которое является лучшим для нашей организации»
21

Леон Роуз об увольнении Тома Тибодо: «Приняли решение, которое является лучшим для нашей организации»

Леон Роуз сделал официальное заявление по поводу увольнения Тома Тибодо.

«Наша организация сосредоточена исключительно на победе в чемпионате для наших болельщиков. Это стремление привело нас к трудному решению сообщить Тому Тибодо, что мы решили двигаться в другом направлении.

Мы безгранично благодарны Тому за то, что он вкладывал свое сердце и душу в каждый день работы главным тренером «Никс». Он вел нас не только с классом и профессионализмом в течение последних пяти сезонов, но и к колоссальному успеху на площадке с четырьмя выходами в плей-офф и четырьмя победами в серии плей-офф.

В конечном итоге мы приняли решение, которое, по нашему мнению, является лучшим для нашей организации в будущем. Том всегда будет частью нашей семьи «Никс», и мы искренне желаем ему только самого лучшего в будущем», – говорится в заявлении президента «Нью-Йорка».

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный аккаунт «Нью-Йорка» в соцсети X
logoНью-Йорк
logoТом Тибодо
logoНБА
Леон Роуз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Метта Уолд Пис: «Я лучший кандидат на должность главного тренера «Никс»
183 июня, 20:09
Брэндин Подземски: «Рад, что в финал вышли «Пэйсерс». Если бы вышли «Никс», то был бы свип»
53 июня, 19:48
«Нью-Йорк» уволил Тома Тибодо с поста главного тренера
1323 июня, 18:46
Стивен Эй Смит: «Обмен Микэла Бриджеса аукнется «Нью-Йорку»
223 июня, 16:10
Главные новости
Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»
12 минут назад
Победный бросок Тайриза Халибертона стал лучшим моментом игрового дня НБА
37 минут назадВидео
Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»
3сегодня, 09:13
«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса
13сегодня, 08:48
Тайриз Халибертон: «Все эти броски, которые залетают, я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными»
15сегодня, 08:23
«Индиана» вела в счете по ходу первого матча в общей сложности 0,3 секунды
9сегодня, 07:46
Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры
7сегодня, 07:35
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» примет ЦСКА в 5-й игре серии
3сегодня, 07:20
«Индиана» стала третьей командой, отыгравшей 15 очков в четвертой четверти плей-офф
2сегодня, 06:58Видео
Шакил О′Нил: «Индиана» однозначно украла эту победу, она плохо играла»
25сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» встретится с «Бешикташем» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
ACB. 1/4 финала. «Реал» встретится с «Басконией», «Барселона» примет «Уникаху» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» сыграет с «Бурком» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» в 3-м матче возобновленной серии
1сегодня, 09:00
Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»
3сегодня, 08:01
Джейсон Ричардсон: «Дэнни Фортсон садится на скамейку и достает бритву из носка»
сегодня, 07:30
Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга
сегодня, 07:08
Адам Сильвер: «Данные не подтверждают, что уменьшение числа матчей снизит риск травм»
5сегодня, 06:36
«Абсолютно нет». Рик Питино не хочет тренировать «Нью-Йорк»
сегодня, 06:28
«Вот он – рецепт сегодняшнего успеха!» Тайриз Халибертон провел пресс-конференцию, положив на стол свои новые именные кроссовки
7сегодня, 05:45Фото