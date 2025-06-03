Леон Роуз об увольнении Тома Тибодо: «Приняли решение, которое является лучшим для нашей организации»

Леон Роуз сделал официальное заявление по поводу увольнения Тома Тибодо.

«Наша организация сосредоточена исключительно на победе в чемпионате для наших болельщиков. Это стремление привело нас к трудному решению сообщить Тому Тибодо , что мы решили двигаться в другом направлении.

Мы безгранично благодарны Тому за то, что он вкладывал свое сердце и душу в каждый день работы главным тренером «Никс». Он вел нас не только с классом и профессионализмом в течение последних пяти сезонов, но и к колоссальному успеху на площадке с четырьмя выходами в плей-офф и четырьмя победами в серии плей-офф.

В конечном итоге мы приняли решение, которое, по нашему мнению, является лучшим для нашей организации в будущем. Том всегда будет частью нашей семьи «Никс», и мы искренне желаем ему только самого лучшего в будущем», – говорится в заявлении президента «Нью-Йорка ».