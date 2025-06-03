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Стивен Эй Смит: «Обмен Микэла Бриджеса аукнется «Нью-Йорку»

Стивен Эй Смит считает, что эта команда «Никс» достигла своего потолка.

«Мы только что стали свидетелями потолка нынешнего состава «Никс». «Индиана» никуда не исчезнет, «Кливленд» вернется, нужно остерегаться таких команд, как «Орландо», нельзя игнорировать «Бостон». Кто-то может сказать, что «Никс» с этим разберутся.

Я не собираюсь показывать пальцем на Тома Тибодо. Я считаю, что Том Тибодо – мастер защиты. Я смотрю на Леона Роуза. Этот обмен Микэла Бриджеса аукнется команде. Пять пиков первого раунда, из них четыре незащищенных. И не забывайте, что Микэл Бриджес никогда не был игроком Матча всех звезд.

Я не думаю, что «Никс» пройдут дальше, чем они прошли сейчас. Это был их лучший шанс пройти в финал, и это не повторится в ближайшем будущем», – сказал эксперт ESPN.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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