Метта Уолд Пис: «Я лучший кандидат на должность главного тренера «Никс»

Метта Уолд Пис заявил, что он должен стать новым главным тренером «Нью-Йорка».

«Метта – идеальный выбор на пост главного тренера.

Это должно было произойти с 1999 года. Я никогда не убегал из этого города. Когда все лучшие игроки покинули Нью-Йорк, потому что там было тяжело, я пошел в университет Сент-Джонс.

Я хотел, чтобы «Никс» выбрали меня на драфте, я, похоже, был единственным, кто не боялся этого города. Я создан, чтобы бросить вызов этому городу. Я – лучший кандидат для этой работы», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

Сегодня «Нью-Йорк » объявил об увольнении главного тренера Тома Тибодо.