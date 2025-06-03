Метта Уолд Пис: «Я лучший кандидат на должность главного тренера «Никс»
Метта Уолд Пис заявил, что он должен стать новым главным тренером «Нью-Йорка».
«Метта – идеальный выбор на пост главного тренера.
Это должно было произойти с 1999 года. Я никогда не убегал из этого города. Когда все лучшие игроки покинули Нью-Йорк, потому что там было тяжело, я пошел в университет Сент-Джонс.
Я хотел, чтобы «Никс» выбрали меня на драфте, я, похоже, был единственным, кто не боялся этого города. Я создан, чтобы бросить вызов этому городу. Я – лучший кандидат для этой работы», – написал бывший игрок НБА в соцсети.
Сегодня «Нью-Йорк» объявил об увольнении главного тренера Тома Тибодо.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Метты Уолд Писа
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