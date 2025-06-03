18

Метта Уолд Пис: «Я лучший кандидат на должность главного тренера «Никс»

Метта Уолд Пис заявил, что он должен стать новым главным тренером «Нью-Йорка».

«Метта – идеальный выбор на пост главного тренера.

Это должно было произойти с 1999 года.  Я никогда не убегал из этого города. Когда все лучшие игроки покинули Нью-Йорк, потому что там было тяжело, я пошел в университет Сент-Джонс.

Я хотел, чтобы «Никс» выбрали меня на драфте, я, похоже, был единственным, кто не боялся этого города. Я создан, чтобы бросить вызов этому городу. Я – лучший кандидат для этой работы», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

Сегодня «Нью-Йорк» объявил об увольнении главного тренера Тома Тибодо.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Метты Уолд Писа
logoМетта Уолд Пис
logoНБА
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лэрри Берд – талисман «Индианы». Он приходит в команду, та взлетает, и так уже четыре раза!
23вчера, 13:55
«Меня никто не опекал». Леброн Джеймс рассказал, как сыграл с Майклом Джорданом в 16 лет
515 января, 20:51
Стивен Джексон об «Индиане» 2005 года: «Лучшая команда, в которой я играл»
712 января, 17:05
«Зачем рисковать статистикой?» Метта Уолд Пис считает, что деньги – главная причина, по которой в НБА больше нет двусторонних игроков
215 декабря 2024, 16:36
Главные новости
Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»
12 минут назад
Победный бросок Тайриза Халибертона стал лучшим моментом игрового дня НБА
37 минут назадВидео
Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»
3сегодня, 09:13
«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса
13сегодня, 08:48
Тайриз Халибертон: «Все эти броски, которые залетают, я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными»
15сегодня, 08:23
«Индиана» вела в счете по ходу первого матча в общей сложности 0,3 секунды
9сегодня, 07:46
Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры
7сегодня, 07:35
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» примет ЦСКА в 5-й игре серии
3сегодня, 07:20
«Индиана» стала третьей командой, отыгравшей 15 очков в четвертой четверти плей-офф
2сегодня, 06:58Видео
Шакил О′Нил: «Индиана» однозначно украла эту победу, она плохо играла»
25сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» встретится с «Бешикташем» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
ACB. 1/4 финала. «Реал» встретится с «Басконией», «Барселона» примет «Уникаху» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» сыграет с «Бурком» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» в 3-м матче возобновленной серии
1сегодня, 09:00
Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»
3сегодня, 08:01
Джейсон Ричардсон: «Дэнни Фортсон садится на скамейку и достает бритву из носка»
сегодня, 07:30
Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга
сегодня, 07:08
Адам Сильвер: «Данные не подтверждают, что уменьшение числа матчей снизит риск травм»
5сегодня, 06:36
«Абсолютно нет». Рик Питино не хочет тренировать «Нью-Йорк»
сегодня, 06:28
«Вот он – рецепт сегодняшнего успеха!» Тайриз Халибертон провел пресс-конференцию, положив на стол свои новые именные кроссовки
7сегодня, 05:45Фото