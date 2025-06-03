Брэндин Подземски: «Рад, что в финал вышли «Пэйсерс». Если бы вышли «Никс», то был бы свип»

Брэндин Подземски рад, что в финальной серии НБА сыграет «Индиана».

«Я рад, что в финал вышли «Пэйсерс», а не «Никс», потому что мне кажется, что если бы вышли «Никс», то был бы свип. Не думаю, что «Никс» достаточно хороши, чтобы конкурировать с «Оклахомой». И в нападении, и в защите.

Знаете, бывают матчи, когда все 10 игроков «Пэйсерс» набирают двузначное количество очков. Поэтому никогда не угадаешь, кто из них будет набирать очки», – сказал защитник «Голден Стэйт».