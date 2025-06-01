Том Тибодо: «Нас ждет важное межсезонье»
Главный тренер «Никс» рассказал планы на ближайшее будущее.
«Как и после любого сезона, нужно сделать шаг назад. Перевести дух. Тщательно проанализировать команду и понять, над чем нужно работать. У нас есть драфт, свободные агенты, обмены, а также развитие наших игроков. Потом – изучение и подготовка к следующему сезону. Так что нас ждет важное межсезонье», – сказал Тибодо.
«Никс» уступили «Пэйсерс» в 6-м матче финала Востока со счетом 108:125 и вылетели из плей-офф.
Контракты форварда Микэла Бриджеса и центрового Митчелла Робинсона истекают в следующем сезоне, остальные игроки стартовой пятерки имеют долгосрочные соглашения.
Кто станет чемпионом НБА?2787 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости