Том Тибодо: «Причиной поражения было сочетание плохой защиты и потерь»
Том Тибодо назвал причину поражения «Никс» от «Пэйсерс» в 6-м матче.
«Были отрезки, когда мы очень хорошо играли в защите, и отрезки, когда мы этого не делали.
Я думаю, если вникнуть в это и посмотреть, была ли причиной поражения наша защита? Или причиной были потери? Я думаю, что, вероятно, причиной поражения было сочетание того и другого», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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