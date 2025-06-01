Том Тибодо: «Причиной поражения было сочетание плохой защиты и потерь»

Том Тибодо назвал причину поражения «Никс» от «Пэйсерс» в 6-м матче.

«Были отрезки, когда мы очень хорошо играли в защите, и отрезки, когда мы этого не делали.

Я думаю, если вникнуть в это и посмотреть, была ли причиной поражения наша защита? Или причиной были потери? Я думаю, что, вероятно, причиной поражения было сочетание того и другого», – сказал главный тренер «Нью-Йорка ».