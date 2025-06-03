Чендлер Парсонс: «Йокич – не лучший защитник. Лука – не лучший защитник. Таунс – это талант поколения»

Парсонс считает, что «Никс» не нужно торопиться менять состав.

«Нью-Йорку » нужно оставить Таунса у себя и осознать, что он один из лучших «больших» в НБА , и его игра в атаке перевешивает недостатки в обороне. Вспомните других звезд. Йокич – не лучший защитник. Лука – не лучший защитник. Джейлен Брансон — не лучший защитник.

Таунс – это талант поколения. Не нужно ничего делать с ним, кроме как, возможно, показать ему записи и объяснить, над чем стоит поработать. Просто научить его не хватать ненужные фолы уже будет достаточно. Никакой паники, не увольняйте Тибса, отстаньте от Таунса, и «Никс», скорее всего, снова будут в отличной форме в следующем сезоне», – заключил Парсонс .

Контракт Карла-Энтони Таунса действует еще 3 сезона, на последний из них распространяется опция игрока. В следующем году игрок заработает 53,1 миллиона долларов.