Егор Демин: «Российский баскетбол развивается»

Егор Демин с уверенностью зваявил, что российский баскетбол развивается.

«100% развивается. Сейчас очень много талантливых ребят моего возраста и младше, я слежу за многими. Яркий пример – Илья Ермаков, также Егор Амосов, Илья Фролов, Лев Свинин. Прогресс точно есть.

Возможно, самая большая цель для меня сейчас – заинтересовать и замотивировать других ребят. Показать, что моя мечта, ставшая целью, сейчас переходит в реальность. Нет ничего невозможного. И когда сборная России вернется на международную арену, мы сможем показать хорошие результаты с обновленным поколением.

Для меня это главный приоритет – быть игроком сборной России. Одна из моих самых больших целей – поехать на Олимпиаду и представлять свою страну. Я хочу показать миру, что в России есть игроки и что за нами нужно следить», – сказал разыгрывающий.