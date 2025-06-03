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Егор Демин: «Российский баскетбол развивается»

Егор Демин с уверенностью зваявил, что российский баскетбол развивается.

«100% развивается. Сейчас очень много талантливых ребят моего возраста и младше, я слежу за многими. Яркий пример – Илья Ермаков, также Егор Амосов, Илья Фролов, Лев Свинин. Прогресс точно есть.

Возможно, самая большая цель для меня сейчас – заинтересовать и замотивировать других ребят. Показать, что моя мечта, ставшая целью, сейчас переходит в реальность. Нет ничего невозможного. И когда сборная России вернется на международную арену, мы сможем показать хорошие результаты с обновленным поколением.

Для меня это главный приоритет – быть игроком сборной России. Одна из моих самых больших целей – поехать на Олимпиаду и представлять свою страну. Я хочу показать миру, что в России есть игроки и что за нами нужно следить», – сказал разыгрывающий.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mash на спорте
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