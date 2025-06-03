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Егор Демин о драфте НБА: «Такая возможность может выпасть лишь раз в жизни, и я не могу ее упустить»

Егор Демин рассказал о своих перспективах на драфте НБА.

- Во многих прогнозах тебе пророчат топ-10 драфта НБА. Какие качества тебя выделяют среди всех остальных, чтобы быть в первой десятке?

– Моя одна из самых сильных сторон, по сравнению с остальными ребятами на драфте – это баскетбольный IQ, мыслить во время игры и вне ее. На драфт-комбайне я очень ждал интервью с командами. Потому что на этой территории я лучший. Я не был лучшим на тестах, я не самый физически сильный, я не самый быстрый, у меня не самый высокий прыжок. Но вот в плане общения – это моя одна из сильных сторон. Я думаю, что мог бы произвести впечатления на команды больше всех в плане общения, того, как я мыслю в плане игры. Для меня это не просто побежал и забил мяч, это намного больше. Я смотрю на это более с философской стороны.

- Несмотря на то что почти все поддерживают твое решение выставить кандидатуру на драфт, есть и те, кто считает, что ты поспешил и мог бы еще год окрепнуть в студенческой лиге. Что ты им ответишь? И был ли момент, когда ты засомневался в своем решении?

– Да, я читаю многие комментарии. И для меня важно выслушать другую позицию. У меня здесь большая команда, и это наше общее решение после долгого анализа. Говорить, готов я или нет, даже я не берусь, никто не знает, как будет лучше. Я долго думал, возвращаться на второй год в университет или пойти за мечтой в НБА… И выбрал второй вариант. Потому что мечта попасть в НБА в какой-то момент стала целью, что еще больше меня мотивирует каждый день. И когда мне выпал такой шанс, не просто оказаться там, а в лучших 15 игроках драфта, скорее всего, я не могу не взять эту возможность здесь и сейчас. Такая возможность может выпасть лишь раз в жизни, и я не могу ее упустить. Но это очень взвешенное решение, которое я принимал вместе со своей командой. Агенты, люди, которые помогают анализировать, какие шансы на драфте, тренеры. Они мне предоставляют всю нужную информацию, я анализирую и уже говорю «да» или «нет», – сказал российский разыгрывающий.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mash на спорте
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