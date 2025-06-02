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Алексей Швед: «Егор Демин очень талантливый, может хорошо играть на нескольких позициях. Рад за ребят, которые выставляют свои кандидатуры на драфт НБА»

Алексей Швед желает успеха российской молодежи на драфте-2025 НБА.

Егор Демин, по мнению многих экспертов, должен быть выбран в лотерее драфта, а Влад Голдин и Виктор Лахин на данный момент попадают в Топ-60 по прогнозу ESPN.

Алексей Швед прокомментировал шансы Демина, который упоминал известного защитника в качестве одного из своих подростковых ориентиров.

«Мне приятно такое слышать. Я всегда старался красиво играть в баскетбол. Всегда общаюсь с молодыми игроками и болельщикам и всегда радуюсь успехам русских ребят.

Посмотрели нарезки его моментов. Парень очень талантливый, может хорошо играть на нескольких позициях. Обладает размерами, видением площадки. Желаю ему огромной удачи, буду болеть за него. Хочу, чтобы у Егора все получилось. Если у него будут вопросы, всегда может ко мне обратиться. Всегда помогу.

В целом рад за наших ребят, которые выставляют свои кандидатуры на драфт НБА. Во-первых, это их огромная работа. Во-вторых, серьезная популяризация баскетбола в России. Желаю, чтобы у них получилось все, что они хотят. У них все только начинается», – заключил защитник «Зенита».

Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoВлад Голдин
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