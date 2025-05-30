Егор Демин – 11-й, Влад Голдин – 50-й, Виктор Лахин – 53-й в новом прогнозе на драфт НБА от ESPN
ESPN обновил прогноз на драфт-2025 НБА.
Егор Демин продолжает занимать 11-ю строчку (выбор «Портленда»).
«К Демину продолжают проявлять интерес команды с различными лотерейными драфт-пиками. В интервью он говорит о готовности играть любую роль, с мячом и без мяча, заявляя, что изучает опыт игры форвардов Дени Авдии («Портленд») и Франца Вагнера («Орландо») и разыгрывающего Кейда Каннингема («Детройт»)», – написал драфт-эксперт Джонатан Гивони.
18 молодых игроков отказались от участия в драфте. Этот процесс увеличил шансы других российских баскетболистов.
Влад Голдин поднялся на 50-ю строчку («Никс», прежде – 55-я), а Виктор Лахин – на 53-ю («Юта», с 59-й).
Кто станет чемпионом НБА?859 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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