Егор Демин – 11-й, Влад Голдин – 50-й, Виктор Лахин – 53-й в новом прогнозе на драфт НБА от ESPN

ESPN обновил прогноз на драфт-2025 НБА.

Егор Демин продолжает занимать 11-ю строчку (выбор «Портленда»).

«К Демину продолжают проявлять интерес команды с различными лотерейными драфт-пиками. В интервью он говорит о готовности играть любую роль, с мячом и без мяча, заявляя, что изучает опыт игры форвардов Дени Авдии («Портленд») и Франца Вагнера («Орландо») и разыгрывающего Кейда Каннингема («Детройт»)», – написал драфт-эксперт Джонатан Гивони.

18 молодых игроков отказались от участия в драфте. Этот процесс увеличил шансы других российских баскетболистов.

Влад Голдин поднялся на 50-ю строчку («Никс», прежде – 55-я), а Виктор Лахин – на 53-ю («Юта», с 59-й).