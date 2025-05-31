Егор Демин: «Каждой команде придется подумать дважды, прежде чем выбирать кого-то передо мной»

Российский защитник поделился мыслями после драфт-комбайна.

«Над чем бы мы ни работали – любое движение заканчивается атакой кольца, верно? Так что я работаю над своим броском каждый день, на этом я сфокусирован. Как я уже говорил, это было моей целью – доказать людям, что они неправы, если считают меня плохим снайпером.

Я не менял ничего кардинально в технике броска, но теперь я уделяю внимание деталям, которые тяжело заметить, если не смотришь со стороны. Поэтому у меня есть большая команда: мой тренер Зак Гонсалес и его помощники.

Мне тяжело сказать, насколько я улучшил свои позиции на драфте, да я и не уделяю этому много внимания. Но теперь, когда я показал свое усердие и способность точно бросать, каждой команде придется подумать дважды, прежде чем выбирать кого-то передо мной», – заключил Демин .

В последнем мок-драфте ESPN защитник занял 11-ю строчку, под этим номером на драфте будет выбирать «Портленд».