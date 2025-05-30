«Чикаго» хочет взять Егора Демина, но он может уйти раньше

«Чикаго» намерен задрафтовать российского защитника.

«Буллз» будут выбирать на драфте-2025 под 12-м номером. Однако, как пишет Chicago Sun Times, есть опасения, что Демина возьмут раньше, так как интерес к нему увеличился этой весной после удачного драфт-комбайна.

Издание утверждает, что Артурас Карнишовас уверился в модели игры «Буллз» на фоне успехов «Индианы» в плей-офф. Стиль игры Демина сопоставим с Тайризом Халибертоном, лидирующим в лиге по быстрому переводу мяча на другую половину.

Ожидается, что россиянина выберут под лотерейным пиком драфта.