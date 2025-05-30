«Чикаго» хочет взять Егора Демина, но он может уйти раньше
«Чикаго» намерен задрафтовать российского защитника.
«Буллз» будут выбирать на драфте-2025 под 12-м номером. Однако, как пишет Chicago Sun Times, есть опасения, что Демина возьмут раньше, так как интерес к нему увеличился этой весной после удачного драфт-комбайна.
Издание утверждает, что Артурас Карнишовас уверился в модели игры «Буллз» на фоне успехов «Индианы» в плей-офф. Стиль игры Демина сопоставим с Тайризом Халибертоном, лидирующим в лиге по быстрому переводу мяча на другую половину.
Ожидается, что россиянина выберут под лотерейным пиком драфта.
Кто станет чемпионом НБА?856 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Chicago Sun Times
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