Лука Дончич: «Леброн приходит на арену за 10 часов до начала матча»

Лука Дончич поделился впечатлениями от игры с Леброном Джеймсом.

«Замечательно. Я никогда раньше не выступал с таким игроком. Обмен сюда, в Лос-Анджелес, был чем-то новым. Играть рядом с такими ребятами, как он – это просто невероятно. Я многому научился, в первую очередь, за пределами площадки, всему, что он делает, чтобы подготовиться к игре. И, конечно, на площадке – все знают, каким игроком он является.

Начнем с того, что Леброн приходит на арену за 10 часов до начала матча. Я захожу, думаю, что пришел пораньше, а он уже закончил тренировку», – рассказал разыгрывающий «Лейкерс » в подкасте Mind The Game.