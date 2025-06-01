Леброн Джеймс обратился к молодому себе в годовщину 48-очковой игры против «Пистонс» в финале Востока 2007 года

Форвард опубликовал сообщение в своих соцсетях.

«Юный Король! Когда все закончится, ты наконец поймешь, что происходило в этом путешествии», – написал Джеймс.

В 5-й игре финала Восточной конференции 2007 года против «Детройта » форвард «Кливленда » Леброн Джеймс набрал 48 очков (включая 29 в четвертой четверти и овертаймах), 9 подборов и 7 передач. «Кэвальерс» одержали верх после двух дополнительных пятиминуток – 109:107.

«Кливленд» закрыл серию победой в следующем матче (98:82, 4-2) и вышел в финал, где уступил «Сан-Антонио» (0-4).