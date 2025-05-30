Леброн Джеймс: «Нам нужно 12-15 похожих игр в регулярном сезоне на подготовку к контактной игре в плей-офф. Сложно перестроиться»
«Если нам позволяют настолько контактную игру, нужно дать немного времени на подготовку. 12-15 игр, месяц. Потому что все меняется на 100 процентов. В «регулярке» нельзя мешать сопернику телом и руками, выталкивать его с позиции, закрывать траектории движения. 6-7 месяцев такого. А потом два месяца подряд делай все, что угодно.
Это весело, но слишком контрастирует. Нельзя просто так сразу перестроиться, войти в эту колею.
Такое происходит последние 10-15 лет. Я был бы не против играть подобным образом весь год. Но это потребовало бы другой атлетической подготовки. Нет смысла заставлять марафонцев бежать спринт», – заключил Джеймс.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Mind the Game
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