Леброн Джеймс: «Нам нужно 12-15 похожих игр в регулярном сезоне на подготовку к контактной игре в плей-офф. Сложно перестроиться»

«Если нам позволяют настолько контактную игру, нужно дать немного времени на подготовку. 12-15 игр, месяц. Потому что все меняется на 100 процентов. В «регулярке» нельзя мешать сопернику телом и руками, выталкивать его с позиции, закрывать траектории движения. 6-7 месяцев такого. А потом два месяца подряд делай все, что угодно.

Это весело, но слишком контрастирует. Нельзя просто так сразу перестроиться, войти в эту колею.

Такое происходит последние 10-15 лет. Я был бы не против играть подобным образом весь год. Но это потребовало бы другой атлетической подготовки. Нет смысла заставлять марафонцев бежать спринт», – заключил Джеймс .