Леброн Джеймс: «Современные дети быстро выгорают, занимаясь одним видом спорта круглый год»

Леброн Джеймс и Лука Дончич назвали главную проблему в молодежном спорте.

«Мы с ребятами также занимались легкой атлетикой, когда были супер-пупер молодыми. Мы играли в футбол всю старшую школу. Мы не ограничивались только одним видом спорта круглый год.

И я думаю, что многие дети выгорают. В 22, 23, 24 года они говорят: «К черту все это, я завязал, не хочу больше играть». Так что не думаю, что мы должны ограничивать детей. У них должна быть возможность просто исследовать», – сказал Джеймс в подкасте Mind The Game.

Дончич также отметил, что дети в Словении стали проводить меньше времени на улице.