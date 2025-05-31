Лука Дончич станет гостем подкаста Леброна Джеймса
Леброн Джеймс пригласил Луку Дончича на свой подкаст.
Звездный разыгрывающий «Лейкерс» станет следующим гостем подкаста Леброна Джеймса «Mind the Game». Выпуск выйдет в воскресенье, 1 июня.
Соведущим Джеймса является двукратный MVP НБА и бывший главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.
Кто станет чемпионом НБА?868 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Mind the Game в соцсети X
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