Хавьер Паскуаль о 3-м матче финала: «Вырвались вперед и победили только в завершающей части матча»

Хавьер Паскуаль рассказал о 3-м матче финальной серии против ЦСКА.

«Мы не очень хорошо начали матч. На протяжении трех-четырех минут играли плохо, упускали подборы, быстрые отрывы соперника. Но мы вернулись и выиграли первую четверть. В конце второй четверти упустили контроль над эмоциями, и это позволило ЦСКА получить преимущество.

Тем не менее в начале третьей попали два трехочковых подряд, и после этого команды сражались на равных до конца – разница колебалась в пределах 1-2-3 очков. Мы вырвались вперед и победили только в завершающей части матча», – сказал главный тренер «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит » в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).