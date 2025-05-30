Георгий Жбанов о настрое на 2-й матч финала: «Тренер дал нам пинка под зад»

Защитник «Зенита» объяснил, что изменилось в команде между матчами.

В четверг «Зенит » обыграл ЦСКА (86:70) и сравнял счет в финальной серии (1-1).

«На первую игру серии мы вышли как‑то расслабленно. Может быть, сказалась усталость после семиматчевого полуфинала с «Локомотивом». Сейчас разобрали все ошибки. Тренер дал нам пинка под зад, так скажем. Мы вышли с самого начала с другим настроем и держали игру в своих руках до самого конца», – сказал Жбанов .

Во второй игре серии защитник набрал 10 очков (4 из 4 с игры), 4 подбора и 4 передачи.

3-й матч состоится 1 июня в Москве.