Георгий Жбанов о настрое на 2-й матч финала: «Тренер дал нам пинка под зад»
Защитник «Зенита» объяснил, что изменилось в команде между матчами.
В четверг «Зенит» обыграл ЦСКА (86:70) и сравнял счет в финальной серии (1-1).
«На первую игру серии мы вышли как‑то расслабленно. Может быть, сказалась усталость после семиматчевого полуфинала с «Локомотивом». Сейчас разобрали все ошибки. Тренер дал нам пинка под зад, так скажем. Мы вышли с самого начала с другим настроем и держали игру в своих руках до самого конца», – сказал Жбанов.
Во второй игре серии защитник набрал 10 очков (4 из 4 с игры), 4 подбора и 4 передачи.
3-й матч состоится 1 июня в Москве.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
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