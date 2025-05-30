Сергей Кущенко: «ЦСКА не хватает энергии Алексы Аврамовича»

Президент Единой лиги ВТБ отметил малый вклад сербского защитника.

В 1-м матче финала Аврамович отметился 7 очками, 4 подборами и 3 передачами, во втором – 4 очками, 3 подборами и 3 передачами.

«ЦСКА не хватает энергии Алексы. Его креатива, защитных действий. Москва должна дать энергии армейцам. Считаю, что у них есть все возможности, чтобы развернуть серию в свою пользу в третьей и четвертой играх», – сказал Кущенко.

ЦСКА выиграл 1-й матч серии против «Зенита » (82:80), но уступил во втором (86:70). Третья игра состоится 1 июня в Москве.