Кириленко приглашал Овечкина на финал Единой лиги ВТБ: «Он реликвия, нормально посмотреть игру ему не дадут. Мы дружим лет 20, я отнесся с пониманием»
Андрей Кириленко приглашал Александра Овечкина на баскетбольный матч в Москве.
Сегодня в Москве проходит третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Счет в противостоянии до четырех побед – 1-1.
«Мы дружим уже лет 20, баскетбол очень близок ему. Я Сашу приглашал на баскетбол, но он такая реликвия, что ему не дадут нормально посмотреть игру.
Я с пониманием отнесся к этому. Я то не могу спокойно смотреть – все дергают.
Поэтому пусть он пока наслаждается свободным временем спокойно», – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Овечкин смотрел финал ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером» с Андреем Кириленко
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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