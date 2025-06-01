Кириленко приглашал Овечкина на финал Единой лиги ВТБ: «Он реликвия, нормально посмотреть игру ему не дадут. Мы дружим лет 20, я отнесся с пониманием»

Андрей Кириленко приглашал Александра Овечкина на баскетбольный матч в Москве.

Сегодня в Москве проходит третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Счет в противостоянии до четырех побед – 1-1.

«Мы дружим уже лет 20, баскетбол очень близок ему. Я Сашу приглашал на баскетбол, но он такая реликвия, что ему не дадут нормально посмотреть игру.

Я с пониманием отнесся к этому. Я то не могу спокойно смотреть – все дергают.

Поэтому пусть он пока наслаждается свободным временем спокойно», – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко .

Овечкин смотрел финал ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером» с Андреем Кириленко