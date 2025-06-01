Джейлена Брансона спросили о том, подходит ли «Нью-Йорку» Том Тибодо

«Никс» уступили в серии с «Пэйсерс», проиграв 6-й матч – 108:125.

Лидеру «Нью-Йорка» Джейлену Брансону пришлось отвечать на странные вопросы журналистов.

– Насколько вы уверены в том, что эта группа игроков способна сделать еще один шаг вперед?

– Максимум уверенности. Слишком много уверенности. Не может быть никаких сомнений в этом.

– Никого не критикуют так, как Тома Тибодо. Считаете ли вы, что он позволит вашей команде сделать этот шаг?

– Это что за вопрос? Вы спрашиваете, верю ли я в то, что он правильный человек для этой работы? Да, верю.