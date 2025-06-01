Джейлена Брансона спросили о том, подходит ли «Нью-Йорку» Том Тибодо
«Никс» уступили в серии с «Пэйсерс», проиграв 6-й матч – 108:125.
Лидеру «Нью-Йорка» Джейлену Брансону пришлось отвечать на странные вопросы журналистов.
– Насколько вы уверены в том, что эта группа игроков способна сделать еще один шаг вперед?
– Максимум уверенности. Слишком много уверенности. Не может быть никаких сомнений в этом.
– Никого не критикуют так, как Тома Тибодо. Считаете ли вы, что он позволит вашей команде сделать этот шаг?
– Это что за вопрос? Вы спрашиваете, верю ли я в то, что он правильный человек для этой работы? Да, верю.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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