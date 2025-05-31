Джейлен Брансон перед 6-м матчем: «Чтобы победить, нам нужно верить и не сдаваться»
Джейлен Брансон рассказал о настрое «Никс» перед 6-м матчем.
«Чтобы победить, нам нужно верить. Нужно продолжать верить в то, что мы делаем, и не сдаваться», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка».
Сегодня «Никс» в гостях попытаются продлить финальную серию Восточной конференции против «Пэйсерс» (2-3).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Videos в соцсети X
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