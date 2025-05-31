Джейлен Брансон перед 6-м матчем: «Чтобы победить, нам нужно верить и не сдаваться»

Джейлен Брансон рассказал о настрое «Никс» перед 6-м матчем.

«Чтобы победить, нам нужно верить. Нужно продолжать верить в то, что мы делаем, и не сдаваться», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка ».

Сегодня «Никс» в гостях попытаются продлить финальную серию Восточной конференции против «Пэйсерс» (2-3).